La compagnie espagnole Binter inaugure la ligne Lanzarote-Guelmim

La compagnie aérienne espagnole Binter, basée aux îles Canaries, a inauguré, samedi, une liaison aérienne entre la ville de Guelmim et Lanzarote (îles Canaries).

Après un vol de 70min, un avion ATR72 de Binter s’est posé sur l’aéroport de Guelmim vers 13h10, en provenance de l’aéroport César Manrique de Lanzarote, avec 28 passagers à bord. A son arrivée sur le tarmac de cette plateforme aéroportuaire, l’avion de Binter a été accueilli par la traditionnelle «water salute».

Cette nouvelle ligne sera assurée chaque samedi en aller-retour. Elle vient s’ajouter à une autre route-liaison lancée, l’année dernière, entre Guelmim et Las Palmas.

Un avion quittera l’aéroport de Lanzarote tous les samedis à 12h00, pour atterrir à l’aéroport de Guelmim à 13h10. Le vol retour est prévu à 13h55.

Le directeur de l’aéroport de Guelmim, Abdelouahab Chaabaoui, a souligné que cette ligne aérienne renforcera la desserte aérienne de la ville de Guelmim et facilitera le déplacement par voie aérienne des habitants de la région de Guelmim-Oued Noun, dont un bon nombre vivent aux îles Canaries, ajoutant que cette ligne aérienne contribuera également à la promotion touristique de la région.

Chaâbaoui a relevé, par ailleurs, que le trafic aérien à l’aéroport de Guelmim a connu une reprise au cours de l’année 2022, en dépassant de 143% le niveau d’activité enregistré au cours de 2019. L’aéroport a accueilli ainsi plus de 19.000 passagers à bord de plus de 560 vols.

Pour rappel, Binter a annoncé le 16 mars dernier le plus grand programme de liaisons de son histoire au Maroc, intégrant trois nouvelles liaisons directes entre les aéroports du Royaume et les îles canaries.

Les nouvelles liaisons s’ajoutent au réseau de Binter au Maroc et relieront, outre Lanzarote à Guelmim, l’aéroport de Grande Canarie à celui d’Essaouira, les mardis et samedis, et à celui de Tanger, le mercredi.