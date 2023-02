La CNSS dénonce de faux contrôleurs

Dans un communiqué, la CNSS rappelle qu’elle veille sur le respect de la bonne application des dispositions de la législation de la sécurité sociale en vigueur, par le biais de son corps d’inspection et contrôle.

À cet effet, la CNSS a mis en place des procédures normalisées. C’est dans ce sens que les missions d’inspection et de contrôle, ordonnées par la CNSS, sont exécutées de façon collégiale par plusieurs agents de contrôle et d’inspection dirigés par un contrôleur principal et/ou le chef de la division du contrôle, qui doivent décliner leurs identités, présenter leurs cartes professionnelles et justifier leur mission par un ordre de mission signé par leur hiérarchie, précise-t-on.

Les contrôleurs et inspecteurs sont assermentés et tenus par le secret professionnel, a rappelé la CNSS, notant qu’afin de permettre aux entreprises affiliées de s’informer, en cas de doute, sur l’identité des agents de contrôle et d’inspection, la Caisse nationale de sécurité sociale a mis à leur disposition un centre de communication dédié qu’ils peuvent contacter sur le 05.22.54.86.54.