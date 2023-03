La chaîne israélienne Selina ouvre un hôtel à Dakhla

Visiblement, la chaine hôtelière israélienne Selina est séduite par le Sud marocain. Et le retour de sa clientèle semble l’avoir amené à multiplier ses investissements dans le Royaume. En effet, après le Nomad Camp Hotel à l’Oasis de Bagafi, au sud de Marrakech, Selina, groupe fondé par deux hommes d’affaires israéliens, Daniel Rudasevski et Rafael Museri, , en 2014, vient d’annoncer l’ouverture prochaine d’une nouvelle unité. Le dévolu est tombé, cette fois, sur Dakhla dont le charme, où se mêlent les appels de l’Océan Atlantique aux charmes du désert, fait tomber, entre autres, les amateurs du surf. On est en plein, comme le disent les porteurs du projet, dans ce que recherchent les amateurs voyages de loisirs sur les dunes de sable. Le groupe, dont les produits s’adressent particulièrement à la génération des milléniaux, les fameux « Digital Nomads », dispose d’une offre mondiale comptant plus de 120 unités.

Unissant l’utile à l’agréable, l’offre de la chaîne propose une gamme où les espaces coworking, sociaux et des activités de groupes font bon ménage. A noter que le groupe a été valorisé, en 2022, à près de 1,2 milliard de dollars.