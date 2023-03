Investissements : “Les Orientales” démarrent à Oujda

Tenu à l’occasion de la célébration des 20 ans du lancement de l’Initiative royale pour le développement de la région de l’Oriental, cet événement réunira de très nombreux décideurs et acteurs des sphères politiques et économiques locaux, nationaux et internationaux. Il permettra de rendre compte du nouveau visage de la région, transformée par une stratégie de développement inédite en termes d’ampleur et de dimension d’intégration.

“Les Orientales”, qui sont organisées conjointement par les autorités locales, la Région, le CRI et l’Agence de l’Oriental, visent ainsi de promouvoir cette région, désormais à même d’être le nouveau levier de l’économique nationale. Cet espace d’échanges et de débats a également pour objectif d’attirer les investissements, de forger de nouveaux partenariats et d’identifier de nouvelles sources d’opportunités régionales.

L’Initiative royale pour le développement de la région de l’Oriental, lancée en 2003, a fédéré toutes les forces vives de la région et s’est aussi avéré une référence en matière de stratégie de développement régional. Elle a enclenché de multiples dynamiques territoriales durables.

Les centaines de projets lancés et concrétisés ont engagé l’Oriental dans un développement durable et inclusif. Les projets structurants ont reconnecté la région aux marchés nationaux et internationaux. Les programmes de gestion des ressources naturelles et de production d’énergies renouvelables ont construit la base d’un développement durable.

L’édification de pôles industriels et de stations touristiques a été réalisée de pair avec une mise à niveau, dans toutes les provinces, des infrastructures de base, du renforcement des systèmes de santé et d’enseignement, ainsi que des services sociaux et solidaires aux plus fragiles et aux plus démunis.

En cette année 2023, la région de l’Oriental s’apprête à assurer le retour sur investissement. Les premiers indices d’un renforcement de l’employabilité sont déjà là, notamment dans le domaine de l’informatique et du câblage. Cette dynamique s’accélère à la veille du démarrage imminent des activités de “Nador West Med”, qui installera l’Oriental comme porte continentale vers la Méditerranée tout en la connectant aux grandes routes maritimes mondiales. Au programme de cet évènement qui se poursuit jusqu’au 18 mars, divers panels seront tenus, notamment autour de “État-région, trait d’union de la dynamique territoriale”, “Mesures pour sécuriser l’approvisionnement en eau et en produits agricoles face à la pénurie d’eau”, “Data régionale: mesurer pour progresser”.