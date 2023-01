Investissement : Création et réhabilitation de 22 nouvelles zones d’accélération industrielle

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a assuré, lundi, que les travaux sont actuellement en cours pour la création, l’extension et la réhabilitation d’environ 22 nouvelles zones d’accélération industrielle dans 8 régions du Royaume, sur une superficie estimée à 1.400 hectares, en plus du lancement des travaux de l’agropole du Loukkos au niveau de la province de Larache.

Akhannouch, qui répondait à une question centrale sur « la politique adoptée pour la promotion de l’investissement », lors de la séance mensuelle des questions orales adressées au chef du gouvernement à la Chambre des représentants, a précisé que le gouvernement œuvre pour le soutien du développement des zones d’activités économiques et industrielles au niveau des différentes régions du Royaume, notant qu’un montant de 37,5 millions de dirhams (MDH) a été destiné à la création et la réhabilitation des zones industrielles dans les provinces de Guercif, Jerada et Marrakech, tandis qu’un montant de 22 MDH a été dédié à des zones industrielles en cours d’étude ou de réalisation dans les provinces de Jerada et Settat.

Compte tenu de la grande importance que revêt le secteur de la logistique en matière d’attractivité des investissements, notamment au niveau de l’industrie, le gouvernement s’est efforcé de continuer à mettre en œuvre le Plan national de développement des zones logistiques dans les différentes régions du Royaume, a-t-il ajouté, rappelant que huit schémas directeurs de zones logistiques ont été élaborés dans 8 régions et approuvés au niveau local.

Dans le même sillage, Akhannouch a souligné que le gouvernement œuvre à répondre aux besoins énergétiques des entreprises, notant qu’un projet de loi relatif à l’autoproduction d’énergie électrique a été approuvé dans le but de développer la production décentralisée d’énergie électrique et d’améliorer la compétitivité du secteur de l’électricité tout en veillant à simplifier les démarches et les procédures administratives.

D’autre part, il a souligné que le gouvernement attache une importance particulière au rôle des petites et moyennes entreprises (PME) dans la relance économique et le développement économique et social durable et inclusif, évoquant dans ce contexte la mise en place d’un ensemble de mesures exceptionnelles pour atténuer les effets de la hausse des prix et de la rareté des matières premières sur les obligations contractuelles des entreprises dans le cadre des marchés publics, afin d’assurer la continuité de leurs activités et de leur compétitivité.

Il a fait savoir que 18.000 projets ont été admis dans le cadre du programme « Forsa », et que les phases de formation et d’accompagnement ont été initiées, notant que 10.000 projets ont reçu la première tranche du soutien. Akhannouch a également indiqué que le gouvernement a relevé le plafond de garantie dans le cadre des financements destinés aux PME et a reprogrammé les crédits Relance et Oxygène pour couvrir une période pouvant aller jusqu’à 3 ans, ajoutant que le programme « Awrach » a permis d’offrir des contrats de travail à environ 101.700 bénéficiaires, dont 26% sont des femmes, grâce à la participation de plus de 5.200 associations et coopératives.