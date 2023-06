Internet et télécoms : 95% des régions enclavées sont couvertes

Les régions enclavées du Maroc bénéficient de plus en plus de couverture en matière d’internet et de télécommunications. En réponse à une question concernant «l’amélioration des services internet et des communications téléphoniques dans certains villages enclavés», Ghita Mezzour a indiqué que 10 230 régions rurales et enclavées ont été couvertes sur la base de 10 740 recensées en 2018 dans le cadre de la stratégie nationale de développement du haut et très haut débit. Ce qui équivaut à un taux de réalisation de 95%.

La ministre de la transition énergétique et de la réforme de l’administration a confirmé que les régions restantes seront couvertes à la fin de l’année 2023. La deuxième phase de l’opération est celle du recensement de nouvelles régions pour en assurer la couverture avec un très haut débit d’internet.