Insurtech : L’ACAPS lance un appel à candidatures pour les porteurs de projets innovants

Cette initiative, lancée en partenariat avec FSD Africa, s’inscrit dans le cadre d’un programme baptisé « Bimalab Insurtech Accelerator » (BimaLab) ciblant les insurtechs africaines et visant à promouvoir l’innovation au sein du marché national d’assurance, fait savoir un communiqué de l’ACAPS.

Ce programme vise, d’une part, à renforcer les compétences des insurtechs et à les aider à relever plusieurs défis, tels que l’accès au financement et aux partenariats stratégiques, et d’autre part, à leur garantir un environnement propice au développement de leurs idées à travers notamment le renforcement du réseautage et des partenariats stratégiques.

Ainsi, les startups sélectionnées seront accompagnées pendant une période de six mois et auront l’occasion de présenter leurs projets à de potentiels investisseurs et entreprises, précise le communiqué, soulignant que les trois insurtechs gagnantes se verront attribuer un prix de 25.000 USD chacune à l’issue de ce programme.

Il est à noter que le Maroc, à travers l’ACAPS, ainsi que neuf autres pays africains participent à la session 2023 du programme BimaLab qui a déjà permis d’accompagner 40 insurtechs africaines lors des sessions précédentes.

Fondée en 2012 et soutenue par l’aide britannique, FSD Africa est une agence de développement spécialisée qui travaille à la création et au renforcement des marchés financiers en Afrique subsaharienne.