Infrastructures : le Maroc trace sa route

Au début des années 2000, le Maroc a fait du renforcement des infrastructures une priorité. Et pour cause, il y a une vingtaine d’années, le pays ne comptait que quelques dizaines de kilomètres d’autoroute, des ports vieillissants, des gares et des aéroports dépassés par les événements.

En ces temps, même un fervent optimiste ne pouvait imaginer qu’une quinzaine d’années plus tard le Royaume réussirait à réaliser une immense avancée.

Le réseau autoroutier frôle les 2000 km et fonce déjà en direction de Dakhla, les aéroports et les gares ferroviaires et routières sont désormais d’une autre dimension, les ports sont parmi les premiers au continent et sur le bassin méditerranéen. Le tramway fait partie du paysage de mobilité dans les grandes villes mettant fin à une anarchie de transport en commun qu’on croyait éternelle.

Ce qui a instauré une atmosphère de confiance quant à l’avenir des objectifs tracés et les projets prévus. Le gain de confiance est renforcé par cet intérêt manifesté spécialement par de grands opérateurs internationaux envers notre pays, que ce soit dans le domaine de l’industrie automobile, l’aéronautique, l’agriculture, le tourisme, etc.