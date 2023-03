Industrie automobile : Deux conventions signées pour renforcer la formation professionnelle

Deux conventions pour le renforcement de la formation dans l’industrie automobile ont été signées, jeudi à Rabat, entre le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des compétences, le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT), le groupe Renault Maroc et la société SNOP-Groupe FSD Maroc.

La première convention signée avec Renault Group Maroc permettra de développer une offre diversifiée de formation professionnelle dédiée au secteur automobile, ainsi que de répondre aux besoins en ressources humaines du groupe et son écosystème.

Renault Group Maroc s’engage à accompagner l’OFFPT dans le développement de cursus de formation, notamment dans l’industrie 4.0 et les énergies renouvelables, et également à définir les équipements technico-pédagogiques au profit des cités des métiers et des compétences (CMC) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de Casablanca-Settat. Renault Group Maroc contribuera également à la création d’un incubateur des start-up relatif au secteur Automobile au niveau de la CMC de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

La seconde convention a été signée avec la société SNOP sur le développement d’une offre de formation en «maintenance industrielle». SNOP procèdera au développement de la formation alternée en maintenance industrielle et assurera les équipements technico-pédagogiques au profit de certains centres de formation de l’OFPPT dont les formateurs pourront aussi bénéficier des sessions de formation avec une certification.

Des comités de pilotage et de suivi seront mis en place afin d’assurer la mise en œuvre de ces deux conventions.

A noter que ce partenariat public-privé s’inscrit dans le cadre de la feuille de route relative au développement de la formation professionnelle présentée en 2019 devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Il répond, en outre, aux recommandations du Nouveau Modèle de Développement qui place la formation du capital humain au rang des impératifs de croissance économique du Maroc.