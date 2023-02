Inauguration de IKEA Cabo au sein de la zone commerciale développée par Tanger Med

IKEA, le spécialiste des solutions d’ameublement et de décoration, a procédé mardi à l’inauguration officielle de son deuxième grand magasin au Maroc, IKEA Cabo, au sein de la zone commerciale développée par Tanger Med Zones (TMZ), située sur la route entre Tétouan et Mdiq, à proximité de Cabo Negro.

Sur une superficie globale de plus de 18 000 m2, dont un espace commercial de plus de 16 400 m2, le nouvel IKEA Cabo a nécessité un investissement de 400 millions de dirhams et a permis la création de 500 emplois directs et 1 000 emplois indirects.