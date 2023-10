HCP : les personnes âgées consacrent 22% de leur journée à des activités de loisirs

Les personnes âgées passent environ 22% de leur journée à s’adonner à des activités de loisirs. C’est ce qui ressort de la dernière publication du Haut-Commissariat au Plan (HCP), intitulée «Emploi du temps quotidien des personnes âgées au Maroc».

Cette proportion atteint 18,5% chez les personnes âgées de 15 à 59 ans. Le temps consacré aux loisirs est légèrement plus long en milieu urbain (5 heures 35 minutes) qu’en milieu rural (4 heures 47 minutes).

Le temps de loisirs augmente avec l’âge, passant de 4 heures 57 minutes pour les personnes âgées de 60 à 69 ans à 5 heures 41 minutes pour celles de 70 ans et plus. En revanche, le temps consacré aux activités physiologiques telles que le sommeil, les repas et les soins personnels, occupe près de la moitié de la journée des personnes âgées, soit en moyenne 11 heures et 8 minutes par jour, avec des variations entre les zones urbaines et rurales.

Le travail professionnel représente 8,3% de la journée des personnes âgées, et cette proportion diminue avec l’âge. Les activités ménagères occupent 8,8% de leur journée, sans distinction significative entre les zones urbaines et rurales. Les hommes disposent en moyenne d’une heure de loisirs supplémentaire par jour par rapport aux femmes, principalement consacrée aux sorties, à la promenade ou à regarder la télévision.

La majeure partie du temps de loisirs se déroule à domicile, avec une prédominance de la télévision, qui occupe en moyenne 2 heures et 2 minutes par jour. Les activités de repos et de sieste totalisent 1 heure 23 minutes et 1 heure 9 minutes du temps journalier des personnes âgées. À mesure que l’âge avance, ces activités passives augmentent.

Enfin, le reste du temps libre est consacré à des loisirs en extérieur, tels que des excursions, des promenades, des voyages et des sorties, avec une moyenne de 30 minutes par jour. Le sport reste marginal chez les personnes âgées, ne dépassant guère les 2 minutes par jour.