Hajj 1445 : Voici le montant des frais fixés par le ministère des Habous

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a annoncé que les frais du pèlerinage au titre de la saison 1445 H, pour les pèlerins encadrés par le ministère, sont fixés à 66.865,50 DH.

“Conformément à la décision de la Commission Royale chargée du pèlerinage faisant suite à la réunion tenue le 9 novembre 2023 correspondant au 24 Rabii II 1445 H, portant sur l’annonce au public des frais de pèlerinage au titre de l’année 1445 H dès la fixation, par les autorités saoudiennes, des tarifs des services de base, le ministère des Habous et des Affaires islamiques annonce, après avoir reçu récemment toutes les données relatives à ces services, que les frais du pèlerinage pour la saison 1445 H, pour les pèlerins encadrés par le ministère, sont fixés à 66.865,50 DH, argent de poche non inclus”, a précisé le ministère dans un communiqué.

Le ministère a également invité tous les citoyens sélectionnés au tirage au sort à s’acquitter des frais du Hajj pour la saison 1445 H, en un seul versement, auprès des agences Al Barid Bank, du lundi 22 janvier 2024 au mercredi 31 janvier 2024.

Le ministère a indiqué, par ailleurs, que la période et le lieu de règlement de ces frais sont les mêmes pour les pèlerins encadrés par le ministère et ceux encadrés par les agences de voyage, ajoutant que lors du règlement dans les agences Al Barid Bank, il faudra être muni de la Carte d’identité nationale et de l’attestation de sélection.