Haj 2024: l’enregistrement électronique ouvert du 20 au 30 mars courant

L’opération d’enregistrement électronique au titre de la saison du Haj 1445 H/2024 se déroulera du 20 au 30 mars courant, a annoncé ce mardi le ministère des Habous et des Affaires islamiques. La Commission Royale chargée du pèlerinage a décidé d’ouvrir l’enregistrement électronique aux citoyens âgés de 18 ans et plus et n’ayant pas effectué le Haj durant les dix dernières années, indique un communiqué du ministère.

La même source ajoute que l’enregistrement électronique se fera via le site Internet du ministère « www.habous.gov.ma » selon deux listes, précise le communiqué, précisant que la première liste est réservée aux personnes désirant accomplir le rite du pèlerinage sous l’encadrement du ministère, tandis que la seconde liste est destinée à ceux désirant être encadrés par les agences de voyage.