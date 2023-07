Agadir : Futur grand hub africain du digital

Une silicon valley dans la région d’Agadir? Pourquoi pas ! Il est permis de rêver. Rien n’est impossible. La métropole est, en tout cas, promise à devenir un futur grand hub incontournable du digital. L’écosystème régional des technologies du numérique est en pleine évolution et s’organise. La mise en place d’un digipole depuis décembre 2022 est l’une des actions dans ce sens. Un cluster né pour fédérer les acteurs du digital de la région et accompagner la transition numérique de son tissu économique. Soutenue par les acteurs clés du développement économique de la région, la structure qui se positionne ainsi en acteur majeur tend à booster l’activité du Souss-Massa en pleine mutation numérique.

Depuis octobre 2019, le démarrage de la Cité de l’innovation Souss-Massa (CI-SM) a favorisé cette dynamique. En près de quatre ans, l’entité a accompagné une cinquantaine d’entreprises au niveau de l’incubateur des start-up et un même nombre de porteurs de projets ainsi que 12 projets de recherche au niveau de sa plateforme recherche et développement. C’est aussi une douzaine de start-up qui ont achevé leur parcours d’incubation au sein de la CI-SM et ont été transférées vers le Technopark SM.

Abrid, le chemin de la réussite

Dans cet écosystème en devenir, beaucoup de start-up se distinguent par leur grand degré d’innovation qui dépasse nos frontières. Storeino est l’une de ces jeunes pousses qui a fait sa place au Maroc comme à l’international aujourd’hui. C’est la première plateforme au Maroc spécialisée dans la création de sites e-commerce local. «Nous fournissons aux entreprises comme aux particuliers tous les outils nécessaires pour créer et gérer un magasin en ligne et commencer à vendre en quelques minutes», avance Abdellah Moudnib, dirigeant et co-fondateur de Storeino créée en 2018, aujourd’hui en phase de lever des fonds à l’international.

LogisTiqa est une autre start-up née à Agadir. A la suite de 12 ans d’expérience sur les 5 continents en tant qu’ingénieur logistique, Nassiba Abdelhafid s’est lancée dans la création de cette jeune entreprise, faisant le constat que les TPME souffraient d’une logistique très coûteuse et peu performante.

Aujourd’hui, l’implication active des institutions publiques et des grandes entreprises est nécessaire et réclamée pour encourager et soutenir les start-up innovantes, les auto-entrepreneurs comme tout porteur de projets. C’est justement à cela que vient répondre le nouveau programme Abrid, une offre intégrée d’accompagnement de la région Souss-Massa, destinée à faciliter l’acte d’entreprendre et stimuler l’innovation dans la région. Le programme se compose de trois packs spécifiques, adaptés aux besoins de chaque profil d’entrepreneur. Il s’agit de Abrid Animation, qui offre aux porteurs de projets un ensemble de programmes d’accompagnement visant à inculquer l’esprit entrepreneurial, à fournir des espaces de travail, de la formation, du conseil, du réseautage et de l’accompagnement à la levée de fonds. Il y a aussi Abrid Incubation, conçu pour les start-up innovantes.

Ce pack offre un programme d’incubation et d’accompagnement visant à renforcer les compétences managériales et à offrir des opportunités de financement. Abrid Accélération est une autre offre destinée aux auto-entrepreneurs, aux TPME et aux coopératives. «Ce pack propose un programme d’accompagnement complet axé sur les volets stratégique, opérationnel et de financement, pour soutenir le développement et la croissance des entreprises», indique le Conseil régional. Ainsi, Abrid offre des opportunités de croissance aux entreprises locales à travers une gamme complète de programmes d’accompagnement, d’incubation et d’accélération pour soutenir les entrepreneurs dans la création et le développement de leurs entreprises.

Comme sa signification l’indique, Abrid, mot amazigh qui signifie chemin, montre ainsi la voie de la réussite.