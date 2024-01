Fraude aux visas : 5 personnes arrêtées à Ouarzazate pour falsification de documents officiels

Les éléments de la Sûreté nationale de Ouarzazate ont interpellé, dans la soirée du dimanche 14 et la matinée du lundi 15 janvier, sur la base de renseignements précis fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), cinq individus âgés entre 27 et 70 ans, dont trois fonctionnaires et un libraire, pour leur implication présumée dans la falsification de documents requis pour constituer les dossiers de demande de visas et l’organisation de l’immigration irrégulière.

Selon l’enquête préliminaire, les individus interpellés sont impliqués dans la médiation visant à organiser l’immigration irrégulière dans la zone rurale “Ekiwin” dans la province de Tinghir, en fournissant des documents contenant des données frauduleuses en vue d’obtenir des visas d’entrée à des pays européens, souligne une source policière, notant que le libraire arrêté est soupçonné d’avoir falsifié ces documents.

Les perquisitions effectuées dans la librairie appartenant à ce dernier ont permis de saisir deux ordinateurs contenant des traces numériques d’un certain nombre de passeports, de contrats de travail et de différents documents enregistrés au nom de tiers.

Trois suspects ont été placés en garde à vue, tandis que les autres ont été soumis à l’enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et de déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle.