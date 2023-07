Forsa 2022: 11,5 millions de dirhams pour la mise en place des incubateurs

Pas moins de 7 appels d’offres, d’un montant global estimé à plus de 11,5 millions de dirhams, ont été lancés par la SMIT, maître d’ouvrage, pour sélectionner les incubateurs qui seront chargés, au niveau de plusieurs régions, de l’accompagnement post-octroi des porteurs de projet financés dans le cadre du Programme FORSA 2022.

Selon la SMIT, cet appel d’offre s’inscrit dans le cadre de l’opérationnalisation, des dispositions prévues au niveau de «la convention relative au financement et le déploiement du programme FORSA» pour l’appui au développement de l’entrepreneuriat.

Le suivi post création vise à améliorer les chances de succès des porteurs de projet et augmenter le taux de survie de leur entreprise et la pérennité des emplois créés. Cela consistera en un accompagnement individuel et en groupe sous forme de formations pratiques, avec une ingénierie adaptée aux besoins du bénéficiaire, sur la base d’une évaluation initiale, explique la SMIT.

L’accompagnement couvrira en priorité les compétences de gestion essentielles à la bonne conduite du projet et la mise en place des outils de gestion nécessaires, indique-t-on. Il inclura également la mobilisation de l’expertise sectorielle, ou métier, adéquate au bénéficiaire selon la nature de son projet et le secteur d’activité, offrant du conseil technique.

Selon les termes de l’appel d’offres, les prestataires sélectionnés devront, entre autres, mobiliser et un réseau d’experts en fonction des besoins des entrepreneurs qu’il accompagne et à minima sur les compétences juridiques, financières, commerciales, de marchés et en marketing digital.

Pour rappel, le bilan de la première édition du programme au titre de 2022 s’est élevé à 73.000 dossiers complets, et le nombre de bénéficiaires ayant reçu un financement a dépassé le nombre prévu de 10.000. 50% des projets financés ont permis à leurs porteurs de passer aux activités de l’économie formelle.