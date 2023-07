Fahs-Anjra: 6 avions déployés pour maitriser un incendie de forêt à Taghramt

Dans une déclaration à la MAP, M. Assali a indiqué que l’incendie s’est déclaré mercredi après-midi dans cette forêt, composée essentiellement de chêne-liège et de pin, notant que la superficie affectée est estimée à environ 130 hectares.

Le responsable a assuré que toutes les équipes, par voie terrestre et aérienne, ont été dépêchées sur les lieux immédiatement après l’alerte, pour venir à bout de cet incendie, soulignant que “le feu n’est pas encore totalement maîtrisé”.

Il a relevé que les équipes d’intervention, composées d’éléments des Eaux et forêts, de la Protection civile, des Forces armées royales, des Forces auxiliaires, de la Gendarmerie royale et des autorités locales, et appuyées par trois avions “Canadair” des Forces Royales Air et 3 avions “Turbo Trush” de la Gendarmerie Royale, sont toujours mobilisées pour maitriser cet incendie.

Assali a précisé qu’il s’agit d’un incendie de moyenne taille, soulignant que les dernières données indiquent que “le feu n’est pas complètement maîtrisé, puisqu’il reste encore deux petits foyers qui peuvent s’enflammer en cas de vents violents”.

Il a noté que les équipes d’intervention font preuve de vigilance et poursuivent leurs efforts, sous la supervision du centre de commandement installé à Taghramt, espérant que “ce feu sera complètement maîtrisé dans les prochaines heures”.