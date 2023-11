Quatre milliards de dollars. C’est ce que devra investir l’Allemagne dans des projets d’énergies renouvelables en Afrique d’ici à 2030. L’annonce a été faite par le chancelier allemand Olaf Scholz, mardi 21 novembre, en marge du Sommet Compact with Africa, initiative du G20 et dont l’objectif est d’encourager les investissements et les réformes en Afrique.…