Erfoud : Lancement de la 12e édition du salon international des dattes

Organisée sous le thème : «Génération Green : de nouveaux horizons pour le développement du palmier dattier et la durabilité des oasis», l’édition du Salon international des dattes de cette année, a été rallongée pour durer 6 jours au lieu de 4. Le salon, qui sera déployé sur une superficie de 40 000 m2, prévoit cette année la participation de près de 230 exposants parmi les acteurs clés de la filière et devra accueillir 90.000 participants.

Il sera organisé autour de sept pôles, à savoir les produits du terroir, l’agrofourniture, le machinisme agricole, Rahba, en plus de pôles Régions, International et Institutionnels et sponsors.

L’évènement sera l’occasion de mettre en lumière l’importance de la filière dans l’économie des zones oasiennes, les enjeux liés à la durabilité de ces territoires, ainsi que les perspectives de développement à l’horizon 2030 dans le cadre du nouveau contrat-programme, dans un contexte de changement climatique.

La thématique sera au centre des conférences scientifiques et rencontres professionnelles qui seront organisées. Il s’agit notamment, du forum de l’investissement organisé conjointement par le Crédit Agricole du Maroc et l’Agence de Développement Agricole, en plus d’une journée scientifique organisée par l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) et parrainée par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), consacrée aux progrès techniques et technologiques et pratiques nécessaires au développement de la filière. Des ateliers thématiques seront animés par l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA) en collaboration avec l’Office National du Conseil Agricole (ONCA), pour le renforcement des capacités des jeunes en matière d’entrepreneuriat.