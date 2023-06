Environnement : le Jardin Olhao d’Agadir rouvre ses portes

La transformation de la capitale du Souss Massa se poursuit à travers la concrétisation des projets du Programme de développement urbain d’Agadir (PDU). Hier soir, le président de la Commune urbaine d’Agadir, Aziz Akhannouch accompagné de Ahmed Hajji, wali de la région Souss Massa, et de Karim Achengli, président du Conseil régional de Souss Massa, a inauguré le beau jardin d’Olhao.

Une nouvelle vie pour ce lieu de détente et de verdure après 18 mois de travaux de réhabilitation suivis par la SDL Agadir Souss Massa Aménagement en tant que maitre d’ouvrage délégué. L’opération, d’un coût de 16 millions de DH, est financée par la commune urbaine en partenariat avec le département de l’Habitat dans le cadre du PDU.

Pour rappel, le jardin Olhao est un lieu historique de la ville. Ce parc est issu d’un jumelage de la ville d’Agadir avec la ville d’Olhao au Portugal. L’oasis de verdure s’étend sur une superficie de 2,4 hectares dans le quartier du nouveau Talborjt. Après la totale revalorisation de ses structures et de ses aménagements paysagers, ce jardin gagne aujourd’hui en attractivité et offre aux habitants et visiteurs de la ville un lieux de sortie, de détente et d’activité de plein air.

Dans le quartier du Talborjt, le marché implanté au cœur du quartier depuis les premières étapes de la reconstruction d’Agadir a aussi retrouvé son lustre d’antan après une opération de réhabilitation réussie. Conçue par l’architecte Samira Saoudi, la mise à niveau de ce modèle architectural qui fait partie du patrimoine urbain à protéger dans la ville, a absorbé une enveloppe de 2 millions de DH. Elus et autorités locales y ont effectué une visite pour voir de visu le résultat de cette revalorisation. Ils se sont également rendus sur la place Tamri à proximité du Cinéma Sahara pour voir sa transformation. Ce lieu comme les abords du marché a fait l’objet de travaux de réaménagement.

La tournée des responsables de la ville s’est achevée hier soir par une visite au Musée de la reconstruction. L’ancien siège de Bank Al Maghrib dont les travaux de réaménagement arrivent à achèvement s’offre une seconde vie et devrait ouvrir ses portes dès septembre prochain.