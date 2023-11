Enseignement supérieur: Miraoui annonce un budget en hausse pour 2024

Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, a dévoilé ce mardi 7 novembre, le projet de budget de son ministère au titre de l’année 2024. Un budget qui s’élève à plus de 16 MMDH et réparti de la manière suivante : 58% pour le budget de fonctionnement, 21% pour l’enseignement supérieur, 17 % pour l’aide sociale au profit des étudiants, 3% pour la recherche scientifique et 1% pour la gouvernance et leadership. Il est à noter qu’une allocation de 3,2 MMDH est prévue pour les investissements de l’année prochaine, ce qui représente une augmentation de 5,2% par rapport à 2023.

Un budget qui sera consacré au déploiement opérationnel de plusieurs chantiers prioritaires du Pacte Esri 2030, qui englobent les aspects pédagogiques, scientifiques et de gouvernance de la nouvelle dynamique de transformation de l’université marocaine.

A noter aussi qu’une enveloppe de 657 MDH sera allouée pour l’extension et l’équipement des facultés existantes de médecine, pharmacie et médecine dentaire. De la même façon qu’une enveloppe de 205 MDH sera allouée au programme de formation et de perfectionnement des enseignants avec l’extension et l’équipement de centres de formation déjà existants ou encore la création de nouveaux centres de formation.

Par ailleurs, l’année en cours a été marquée par l’ouverture de 63 centres d’excellence ‘Tamayouz Centers’ offrant 113 filières en parcours d’excellence (innovation & smart technologies, sciences politiques et gouvernance, droit des affaires, intelligence artificielle, management de l’environnement et solutions durables, sciences humaines et sociales, automobile & aéronautique). Des centres qui affichent une forte attractivité à en juger par le dépôt de pas moins de 66.000 candidatures pour une offre de 18.370 places pédagogiques.

Ces parcours d’excellence sont accessibles à partir du niveau Bac+2 et offrent aux étudiants la possibilité de créer des passerelles entre différentes disciplines, filières et établissements.

Pour ce qui est de la promotion de la recherche scientifique et de l’innovation et leur alignement sur les priorités de développement du Maroc, des mesures novatrices ont été actionnées, comprenant notamment le démarrage de trois instituts thématiques de recherche en l’occurrence l’ITR eau (région Souss-Massa), l’ITR biotechnologies (région du grand Casablanca) et l’ITR intelligence artificielle (région de Fès-Meknès), en vue de fédérer l’effort national de recherche dans ces domaines et d’optimiser les ressources et les moyens dédiés. Il s’agit également de la création en cours de 3 nouvelles cités d’innovation (Tanger, Kenitra et Casablanca), contribuant ainsi à accélérer le transfert des technologies au profit de l’entreprise et à renforcer la compétitivité de l’économie nationale.

Enfin, 7 universités ont reçu le budget pour la création des centres de coding ‘Code 212’ qui permettront aux étudiants d’acquérir des bases solides dans les métiers d’avenir dont le Maroc a besoin (digital, Big Data, robotique, objets connectés, intelligence artificielle…) mais aussi d’obtenir des certifications (100.000 certifications à l’horizon 2026).