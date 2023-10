Enseignement scolaire : Benmoussa rencontre les instances représentatives des associations des parents et tuteurs d’élèves

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a tenu, vendredi à Rabat, une réunion avec les instances représentatives des associations des parents et tuteurs d’élèves.

Cette rencontre a été dédiée à l’examen et à la discussion des suggestions et des avis émanant de ces instances concernant le contenu du projet de loi relatif à l’enseignement scolaire, qui leur avait été présenté lors d’une réunion initiale tenue le 10 octobre courant, indique un communiqué du ministère.

Les travaux de cette réunion ont abouti à l’incorporation des observations et propositions des représentants de ces instances dans la nouvelle version du projet de loi précité, en vue d’améliorer et de perfectionner ses dispositions visant notamment à promouvoir une école de qualité pour tous, axée sur le développement du capital humain et fondée sur les principes d’équité, d’égalité des chances et d’amélioration des apprentissages, et ce dans le but ultime de favoriser le progrès individuel et social.

Cette rencontre a été également l’occasion de présenter le contenu du statut général des fonctionnaires du Département de l’Education nationale à ces instances, considérées comme des partenaires stratégiques du ministère, poursuit la même source.

Intervenant à cette occasion, Benmoussa a souligné l’approche consultative adoptée par le ministère pour l’élaboration et la mise en œuvre de la réforme du système éducatif, rappelant que son département a initié des consultations nationales élargies en vue de l’élaboration conjointe de la feuille de route 2022-2026, que le ministère s’efforce actuellement de concrétiser à travers divers programmes et projets.

Dans ce contexte, et en application des conclusions de l’accord signé, le 14 janvier dernier, entre le gouvernement et les syndicats les plus représentatifs dans le secteur de l’éducation, ce nouveau statut, conçu comme un système visant à motiver et à valoriser la profession enseignante, ambitionne à préserver les acquis et à les renforcer, à accompagner les enseignants dans leur parcours professionnel grâce à une formation initiale et continue, à améliorer leurs conditions de travail, ainsi qu’à résoudre plusieurs problèmes en suspens depuis des années.

Par ailleurs, poursuit-on, les instances représentatives des associations des parents et tuteurs d’élèves ont salué l’approche consultative et collaborative adoptée par le ministère, soulignant le droit des élèves à bénéficier de la totalité du temps scolaire et la nécessité de l’engagement des cadres pédagogiques et administratifs, ainsi que de toutes les parties prenantes, pour améliorer la qualité de l’enseignement et permettre aux générations futures de recevoir un enseignement public de qualité, favorisant leur développement personnel, garantissant leur avenir, et contribuant à la prospérité du pays.