Ils étaient quelques milliers d’enseignants et de fonctionnaires de l’Éducation nationale à battre le pavé, mardi 7 novembre, sur le boulevard Mohammed V à Rabat. Ce même jour, et depuis plusieurs journées d’école, ce sont pas moins de 7 millions d’élèves qui n’ont pas pu rejoindre leurs classes. Et ce, malgré la main tendue du…