Enseignement : 2 milliards de DH de subventions pour les logements

Plus de 35.000 adhérents de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’Education-Formation ont acquis un logement principal depuis la mise en place du programme “Imtilak” en septembre 2019, a indiqué vendredi à Rabat le président de la Fondation, Youssef El Bakkali.

Lors d’un point de presse consacré au bilan des réalisations de la Fondation au titre de l’année 2023, dans le cadre du plan décennal 2018-2028, M. El Bakkali a souligné que l’engagement financier de la fondation pour subventionner les financements immobiliers des adhérents a excédé les 2 milliards de DH.

La Fondation Mohammed VI a apporté un soutien financier de 52 millions de dirhams à plus de 41.000 adhérents ayant contracté des prêts subventionnés par le programme “Yassir”, lancé en janvier 2022, couvrant les différents besoins financiers des adhérents et permettant la subvention totale ou partielle des crédits obtenus auprès des banques partenaires.

Au volet de la santé, la Fondation a permis à près de 7.200 personnes de bénéficier de prestations médicales diverses, incluant les consultations, explorations radiologiques et biologiques, et mis en place des structures de santé, notamment son premier Centre de diagnostic mobile “Azyr Santé Mobile” ciblant les familles basées dans les régions isolées et faiblement médicalisées.

Ce centre a été mobilisé pour la première fois et à titre exceptionnel pour venir en aide aux populations touchées par le séisme dans la commune d’Ouzioua, à Taroudant.

En outre, un total de 140.000 familles jouissent de l’Assurance maladie complémentaire (AMC) grâce à un support financier de la Fondation de 183 millions de dirhams, a poursuivi M. El Bakkali, relevant que plus de 4.200 familles ont pu bénéficier du transport sanitaire ainsi que du forfait funéraire pour un coût total avoisinant les 53 millions de dirhams.

Quant aux projets des centres hospitaliers, les études techniques et architecturales sont en cours de réalisation pour construire deux hôpitaux à Agadir et Oujda, dont la gestion a été confiée à une société créée par la Fondation en 2022 pour implémenter son programme d’investissement en matière de santé.

S’agissant de l’appui financier des enfants d’adhérents, la Fondation a accordé plus de 1400 bourses de mérite “Istihqaq” au titre de l’année 2023 pour un coût de plus de 61 millions de dirhams.

Par ailleurs, le programme “Nafida 2” initié pour favoriser l’accès de la famille de l’enseignement aux technologies de l’information, a enregistré entre 2021 et 2023 plus de 72.000 bénéficiaires de la subvention d’achat des ordinateurs, pour un coût total dépassant les 145 millions de dirhams, alors que plus de 162.000 adhérents ont bénéficié de réductions sur les abonnements à Internet et les forfaits mobiles.

Côté transport, la subvention a porté sur plus de 2 millions de voyages par train et plus de 115.000 voyages en autocars Supratours, a ajouté le président de la Fondation, soulignant que celle-ci consacre à ces deux prestations un budget annuel global de 40 millions de dirhams.

Quant aux projets prévus pour l’année 2024, M. El Bakkali a indiqué que l’accent sera mis sur la mise en oeuvre du plan décennal 2018-2028, tout en concentrant les efforts sur le développement et la diversification des prestations, notamment l’avancement sur les projets de construction d’hôpitaux régionaux à Tanger, Fès et Agadir, et d’une clinique à Oujda.

Il s’agit aussi de procéder au lancement des premières opérations du Centre de diagnostic mobile “Azyr Santé Mobile” au profit de la famille de l’enseignement à travers le Royaume.

La Fondation aspire également à procéder à l’amélioration de la prestation “Yassir” à travers la revalorisation des financements subventionnés dans le cadre dudit programme, ainsi qu’à l’élargissement du réseau des centres culturels Iklyle dans plusieurs villes marocaines, en plus de la poursuite des travaux de construction de nouveaux centres d’estivage.

Le Comité directeur de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’Education-Formation s’est réuni, jeudi, à Rabat en session ordinaire. Cette réunion a été marquée par la présentation du bilan des réalisations au titre de l’année 2023 et l’approbation du projet de budget 2024.