En photos. Inauguration de l’école de codage numérique à Béni Mellal

L'”école Numérique Ahmed Al Hansali”, a été inaugurée, vendredi à Béni Mellal, avec l’ambition de fournir une formation aux jeunes dans le domaine du digital et de la programmation informatique.

Cette école numérique, dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par la ministre de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour, est destinée à renforcer l’inclusion sociale et économique des jeunes et à encourager les projets innovants, conformément à la Vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Lors de cet événement, la Ministre a procédé à la signature d’une convention avec l’Association Ahmed Al Hansali pour le développement de cette nouvelle école de codage. Cette collaboration vise à mobiliser les ressources financières, humaines et technologiques afin d’assurer la pérennité de ce projet.



Cette école adopte une méthode de formation parallèle étalée sur neuf mois, et portant sur plusieurs volets relatifs aux compétences techniques et relationnelles, à l’entrepreneuriat et à la gestion de projet. Elle sera suivie de deux mois comme période de formation dans le domaine du développement informatique et du développement d’applications, en plus d’un accompagnement de deux mois afin de faciliter l’intégration harmonieuse des diplômés de l’école dans le tissu économique de la région et de les encourager à lancer leurs projets.



La promotion 2024 sera composée de 50 futurs talents en technologie d’information avec l’objectif de doubler les effectifs par promotion et de passer à 100 bénéficiaires par an sur les années suivantes, a poursuivi la ministre, soulignant qu’aux termes de cette convention, signée ce vendredi, toutes les ressources matérielles, humaines et technologiques seront mobilisées pour gérer cette école numérique, garantir sa continuité et contribuer, à travers ce projet, à renforcer l’intégration des jeunes sur le marché du travail.



Outre l’école numérique Ahmed Al Hansali à Béni Mellal, le Royaume compte plusieurs écoles de “coding” spécialisées en développement Web et Mobile dans plusieurs régions, dont “1337” du groupe OCP, 3 écoles avec un taux d’insertion de 100%, implantées à Benguerir, Khouribga et Tétouan.



Il s’agit également de deux écoles “Youcode” avec un taux d’insertion de 92% à Youssoufia et à Safi, ainsi qu’une autre prévue en 2024 à Nador et une école Solicode à Tanger relevant de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.