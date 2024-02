Efficacité énergétique : L’AMEE distinguée en Autriche

Décerné chaque année depuis 2000 à des projets exceptionnels et durables dans le domaine de l’environnement et de l’énergie, “Energy Globe Award” est actuellement le prix environnemental le plus important au monde avec plus de 180 pays participants, indique l’AMEE dans un communiqué, précisant que plus de 2.500 projets sont soumis chaque année.

Les prix sont décernés aux niveaux national et international dans 5 catégories (la terre, le feu, l’eau, l’air et la jeunesse).

L’AMEE et le ministère des Relations internationales et de la francophonie (Bureau du Québec) ont développé ce programme de l’efficacité énergétique afin de contribuer à l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les établissements sociaux et à l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves, notamment les filles en milieu rural.

Ce prix est décerné pour les initiatives liées à ce type de projet pour encourager la scolarisation de la fille rurale et de limiter le phénomène de l’abandon scolaire des filles afin d’accompagner le progrès social et le développement durable au Maroc, tout en limitant les inégalités à l’accès à l’école.

Ce programme vise à mettre en place de systèmes solaires efficients de production d’eau chaude sanitaire dans les établissements sociales Dar Taliba.

Cette initiative témoigne de l’engagement du Maroc en faveur de l’éducation et de la durabilité environnementale. Le succès de ce projet incite à envisager sa reproduction dans d’autres régions, en favorisant les opportunités d’emplois verts et en réduisant les coûts énergétiques.

Ce projet s’intègre dans le cadre des objectifs des différentes stratégies nationales dans les secteurs de l’énergie, de l’environnement et du développement durable.