Écoles pionnières de Rabat : 153 enseignants du primaire formés à l’enseignement explicite

Quelque 153 enseignants du primaire dans les écoles pionnières de Rabat bénéficient d’une session de formation sur l’enseignement explicite, organisée du 8 au 10 janvier.



En tant qu’approche efficace dans l’enseignement et l’élaboration d’activités pédagogiques en classe, l’enseignement explicite vise à doter les enseignants des compétences requises pour mettre en œuvre cette approche proactive, tout en se focalisant sur les compétences pratiques.



Ce projet s’inscrit dans le cadre de la déclinaison de la feuille de route 2022-2026 au service d’une école publique de qualité, sur la base d’une approche participative qui répond aux attentes des élèves, de leurs familles et des cadres pédagogiques.



L’application de cette nouvelle approche d’enseignement a débuté dans les classes, a affirmé à la presse le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, à l’issue d’une visite d’inspection mardi au Centre d’épanouissement régional de l’éducation et de la formation à Rabat.



Cette phase initiale, a-t-il expliqué, consiste à recueillir les propositions des enseignants en vue d’améliorer cette méthodologie dans la perspective de sa généralisation et son élargissement pour cibler plus de 2.000 établissements lors de la prochaine rentrée scolaire.



Il a mis l’accent sur l’impact positif de cette méthodologie qui consiste à permettre aux élèves d’acquérir les apprentissages de base, notamment en arabe, en français et en mathématiques, saluant l’encadrement assuré par les inspecteurs en classes.



Aicha Hennaoui, inspectrice d’enseignement primaire à la direction de Rabat, a souligné que les ateliers de formation visent à renforcer les compétences des enseignants en matière d’enseignement explicite dans le cadre de l’enseignement efficace qui englobe bon nombre d’approches et de méthodes, y compris ludiques. L’enseignement explicite, sur le terrain, comprend la définition d’objectifs didactiques de la part de l’apprenant et un modelage par l’enseignant explicitant les étapes fixées suivant une méthodologie axée sur la manière de réflexion, a-t-elle expliqué, soutenant qu’il s’agit de doter l’apprenant de stratégies de réflexion et d’apprentissage visant à développer sa capacité d’auto-apprentissage, considérée comme l’aboutissement de la séance d’enseignement explicite basée sur l’autonomie et l’indépendance L’expérience des écoles pionnières ciblera chaque année 2.000 écoles primaires, dans la perspective de sa généralisation à l’horizon 2026 à l’ensemble des établissements primaires. Pour les établissements d’enseignement secondaire, cette expérience sera lancée dans certains établissements du secondaire collégial dès la prochaine rentrée scolaire 2024-2025.



Les ateliers d’enseignement explicite abordent le cadre général de l’enseignement efficace, ainsi que les principes fondamentaux encadrant cette approche, les outils spécifiques d’enseignement explicite pour les matières telles que les mathématiques, l’arabe et le français, et les orientations générales pour la leçon en classe, en plus des séquences pédagogiques liées à ce modèle.



Ils visent à vise à relever le défi de maîtrise et d’amélioration des apprentissages de base, à même d’accélérer la mise en œuvre des programmes de la feuille de route 2022-2026.