Eaux usées : 23 MDH pour l’extension et la réhabilitation de la STEP de Oualidia

Opérationnelle depuis 2012, la station d’épuration des eaux usées de la ville de Oualidia sera agrandie et rénovée. Un appel d’offres a été lancé dans ce sens par la RADEEJ, maitre d’ouvrage, d’un montant estimé à plus de 23 MDH. Un projet rendu nécessaire par l’augmentation de la population de la ville et la «dégradation» de la station.

«En complément des travaux d’assainissement liquide de la ville de Oualidia entrepris par la RADEEJ et devant la dégradation des installations de la station d’épuration existante de la ville de Oualidia et le développement de la ville, il a été décidé de réaliser les travaux d’extension et de la réhabilitation de la station d’épuration des eaux usées de la ville de Oualidia», souligne la RADEEJ. Objectif : «continuer à garantir la mise en conformité des rejets d’eaux épurées par rapport aux normes».

La RADEEJ rappelle que la STEP de Oualidia conçue en 2012 pour une population cible de près de 13.000 habitants, adopte le procède dit «lagunage aéré» qui permet le traitement d’environ 2.500 m3 d’eaux usées par jour. La même source souligne également que la première tranche des ouvrages a été conçue et dimensionnée pour traiter les débits et charges polluantes à l’horizon 2020, en haute saison, à l’exception des ouvrages de prétraitement qui couvrent jusqu’à l’horizon 2030. Selon les projections de la régie, le débit moyen prévisionnel atteindrait près de 3.000 m3 d’eaux usées par jour.

Les concurrents ont jusqu’au 24 octobre pour déposer leur offre. La durée des travaux est estimée à 10 mois.