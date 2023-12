Domaine Ouled Thaleb, 100 ans déjà 

Un siècle d’existence, ça ne se fête pas tous les jours. Du coup, on comprend pourquoi le Domaine Ouled Thaleb est allé chercher l’originalité pour célébrer ses 100 ans, notamment en explorant une jonction entre la tradition viticole et l’expression artistique. Et le choix est tombé sur l’artiste peintre Hassan Bourkia à qui a été confié la « mission » de concevoir l’étiquette et l’écrin de la Cuvée du Siècle. Une cuvée 100% Syrah, tient-on à préciser. Une collaboration qui a pris le temps qu’il fallait, comme on élève le vin, pour se transformer en un habillage artistique d’une édition limitée d’un millier de bouteilles. Il faut dire qu’il s’agit-là d’une première au Maroc qu’un producteur de vin s’associe à un peintre dans une aventure pareille. Pour ce faire, Bourkia, qui est aussi traducteur (entre autres de Nietzsche et d’Edmond Amrane El Maleh), a réalisé un monolithe comme écrin de la Cuvée du Siècle et 14 œuvres pour concevoir les étiquettes. Lesquelles étiquettes ont été re-découpées et collées manuellement sur chacune des bouteilles en question. Ceci pour le contenant, pour le contenu c’est un Médaillon, l’une des fiertés de la maison.

Un peu d’Histoire…

Pour l’histoire, le récit de ce Domaine remonte à 1923 lorsque la société belge Cockrill s’installe à Ben Slimane pour y planter un domaine viticole. Suivra la plantation de quelque 450 hectares (300 hectares aujourd’hui) de cépages ainsi que la construction d’une cave de vinification. Mais, il a fallu attendre l’année 1927 pour assister aux premières vendanges. Et c’est, et non sans fierté, que Stephane Mariot, œnologue français et responsable des lieux, en parle en montrant une « pancarte ancestrale » qui renvoie à l’année de naissance du lieu, où on lit les noms des vins de référence de l’époque et à leur tête le fameux Cabernet bordelais.

Les temps ont passé et la cave, la plus ancienne encore utilisée, a évolué. Avec l’intégration de nouveaux outils de production pour assurer une qualité optimale, note celui qui gère le Domaine, propriété de la société Ebertec à partir de 2001, depuis deux décennies maintenant.

Aujourd’hui, ce sont 70 salariés qui tournent les machines, auxquels il faut ajouter des dizaines de saisonniers, pour une moyenne annuelle de production de 8 de bouteilles.

Avec, en guise d’un petit musée à ciel ouvert, d’anciennes machine qui gardent l’Histoire.