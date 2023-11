Discours royal : Le sérieux et les valeurs spirituelles des Marocains salués par le Souverain

Le système de valeurs qui caractérise la nation marocaine a permis de consolider les acquis engrangés dans divers domaines, a souligné le Roi Mohammed VI dans son discours à l’occasion du 48ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte.

Le Souverain a, dans ce sens, évoqué «le sérieux et les valeurs spirituelles, nationales et sociales qui caractérisent intrinsèquement la nation marocaine dans un monde fortement agité», rappelant que «la Marche Verte traduisit de fort belle manière les valeurs ancestrales de solidarité, de loyauté et de patriotisme, qui permirent à notre pays de libérer son territoire et d’y exercer sa souveraineté pleine et entière».

SM le Roi a expliqué qu’«en parlant de sérieux, mon but n’a jamais été de faire grief de quoique ce soit. En fait, j’entendais par-là exhorter tout un chacun à continuer de mettre du cœur à l’ouvrage afin de mener à bien les projets et les réformes engagés et, in-fine, de relever les défis auxquels fait face notre pays. D’ailleurs, mon intention, bien comprise par tous, a été largement bien reçue par les forces vives de la nation».

Le Souverain a, en outre, affirmé que les valeurs de solidarité, d’entraide et d’ouverture, qui sont la marque distinctive du Maroc, ont contribué à renforcer son rôle et à conforter sa position, lui permettant ainsi de s’affirmer aux niveaux régional et international, notamment auprès des pays frères arabes et africains, comme un acteur clé et un partenaire économique et politique crédible et digne de confiance.

Rappelant que la célébration de l’anniversaire de la Marche Verte est l’occasion de réaffirmer l’attachement de tous aux valeurs de cette glorieuse épopée et la fidélité à son serment éternel, le Souverain a salué les efforts déployés par les Forces Armées Royales, les Services de sécurité, l’Administration territoriale ainsi que par toutes les forces vives, à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières nationales, pour défendre les droits légitimes de la nation marocaine.