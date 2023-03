Des congressmen US prennent connaissance de la dynamique de développement dans la région de Dakhla-Oued Eddahab

Une délégation du Congrès américain, en visite de travail au Maroc, du 13 au 17 mars, a pris connaissance de la dynamique de développement dans la région de Dakhla Oued-Eddahab, où elle a rencontré des responsables locaux et visité plusieurs unités industrielles et d’artisanat.

Des rencontres qui ont été l’occasion pour la délégation américaine de prendre connaissance des avancées majeures réalisées dans la région sous la conduite éclairée du Souverain, ainsi que des programmes de développement en cours, outre la contribution agissante des femmes et des jeunes à la vie politique locale et à la gestion des affaires publiques.

L’accent a été aussi mis sur les potentialités et les atouts dont regorge la région, en tant que porte d’entrée du Royaume vers sa profondeur africaine, les opportunités d’affaires et d’investissement principalement dans les domaines de l’agriculture, de la pêche maritime, du tourisme, de la pisciculture et des énergies renouvelables. Mais aussi sur l’impact positif du nouveau port en construction qui fera de cette région un véritable hub pour l’Afrique de l’Ouest.

La délégation US a, en outre, pris connaissance des progrès accomplis en matière de développement de cette région, notamment en relation avec les programmes de coopération américaine déjà en cours dans le cadre des fonds MEPI (Middle East Partnership Initiative) alloués au Maroc, ainsi que des actions menées dans des secteurs sociaux vitaux, notamment la santé et l’enseignement.

À l’issue de ces rencontres, Adriano Espaillat a indiqué, dans une déclaration, que la visite des congressmen US dans la région de Dakhla-Oued Eddahab leur a permis de s’informer de près des progrès tous azimuts réalisés dans la région et des aspirations des responsables locaux pour son développement dans le cadre du plan d’autonomie présenté par le Maroc.

Après leurs rencontres avec les responsables locaux, la délégation américaine a effectué des visites de terrain à plusieurs projets réalisés, où elle a constaté de visu les efforts consentis pour assurer un développement global et intégré de la région.

Elle a, dans ce sens, visité une unité de transformation de poisson qui fait partie des projets de développement socio-économique réalisés au cours des dernières années dans la région, contribuant ainsi à son essor.

Elle s’est, en outre, rendue au centre d’artisanat “Dar Assania” qui contribue à l’autonomisation des femmes de la région sur les plans social et économique. La délégation a pu aussi découvrir et apprécier, lors de sa visite, la richesse du patrimoine de la culture hassanie, une partie intégrante de l’identité nationale plurielle.

À rappeler qu’au cours de leur visite dans le Royaume, les congressmen US ont rencontré le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. Ils se sont également rendus dans les villes de Rabat, Tanger et Casablanca.

Les membres de la délégation US ont saisi cette occasion pour saluer les réformes majeures réalisées par le Royaume du Maroc sous la conduite de S.M. le Roi et le leadership du Souverain au service de la paix et de la stabilité.