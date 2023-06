Décès de Silvio Berlusconi: le Roi adresse ses condoléances au Président italien

Dans ce message, le Roi affirme avoir appris avec profonde affliction la nouvelle du décès de l’ancien Premier ministre de la République d’Italie, Silvio Berlusconi, exprimant à M. Mattarella et, à travers lui, à la famille du défunt et au peuple italien ami, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion.

Le Souverain déplore, à cette occasion, la disparition d’une personnalité qui a laissé une empreinte remarquable sur la scène politique, économique et médiatique italienne.