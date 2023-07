Dakhla-Oued Eddahab : 4,36 milliards de DH pour le développement de la région à horizon 2027

Mobilisant un montant global de plus de 4,36 MMDH, dont une contribution du Conseil régional , de l’ordre de 2,29 MMDH, le plan de développement régional (PDR) de Dakhla-Oued Eddahab, se répartit en 5 axes stratégiques, dont la «Valorisation et développement du capital humain », pour 1,1 MMDH, le «Renforcement de l’attractivité de la région » pour 2,68 MMDH, le «Développement économique et employabilité» pour 419 MDH, le «Développement durable et renforcement des capacités de la région pour faire face aux changements climatiques»(56 MDH) et la «Régionalisation avancée et renforcement des capacités des acteurs territoriaux» (100 MDH).

A côté, plusieurs conventions de partenariat ont été approuvées dont une couvrant la période 2023-2024, relative au financement et à la mise en œuvre du projet d’approvisionnement du Centre d’Aousserd en eau potable pour un montant de 44 MDH.

Le renforcement de la liaison aérienne entre la ville de Dakhla et Casablanca a été également au menu dans le cadre d’une convention de partenariat avec RAM. S’étalant sur 5 ans (2023-2027), elle envisage de porter le nombre de vols à 14 par semaine, contre 10 actuellement.

Par ailleurs, une société de développement régional sera créée afin d’améliorer la compétitivité de l’offre touristique au niveau de la région Dakhla-Oued Eddahab et de soutenir la rentabilité et la durabilité des investissements des entreprises touristiques. Cela, en plus d’une autre société de développement régional pour la promotion de la petite et la toute petite entreprise touristique Dakhla-Oued Eddahab.

Cette dernière devra s’occuper de toutes les opérations relatives à l’appui et l’accompagnement des petites et des très petites entreprises touristiques de la région, en renforçant les compétences des acteurs du secteur, en accompagnant les porteurs de projets dans la mise en œuvre de leurs entreprises et en promouvant les entreprises touristiques, entre autres.