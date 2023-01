Dakhla abrite la 10ème Conférence internationale sur la micro-irrigation

L’Association nationale des améliorations foncières, de l’irrigation, du drainage et de l’environnement (ANAFIDE) organise, du 25 au 27 janvier à Dakhla, la 10ème Conférence internationale sur la micro-irrigation (10IMIC) .

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Cette rencontre internationale, scientifique et technique constitue l’occasion pour de nombreux experts, professionnels et décideurs issus de différents pays, d’échanger leurs expériences dans le domaine de l’application des récents développements technologiques et de la digitalisation en matière d’économie et de valorisation de l’eau, en vue d’un développement durable et d’une meilleure résilience aux changements climatiques, indique un communiqué des organisateurs.

Initié en partenariat avec la Commission internationale de l’irrigation et du drainage (CIID), le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et en collaboration avec le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), cet événement aura pour thème “La micro-irrigation à l’ère de l’innovation technologique et de la transformation digitale”.

Le Maroc a été choisi par la CIID pour organiser la 10IMIC suite à la demande faite par le comité marocain à la CIID lors des travaux du 3ème congrès mondial de l’irrigation, tenu à Bali en Indonésie du 1er au 7 septembre 2019, ajoute la même source.

Cette manifestation s’organise pour la 1re fois en Afrique du Nord depuis la première édition, tenue en Israël en 1971, la 9ème édition a été organisée en Inde en 2019, a-t-on souligné.

Cette rencontre verra la participation de plusieurs pays des cinq continents, à savoir l’Afrique du Sud, le Nigéria, le Niger, le Burkina-Faso, le Sénégal, le Djibouti, l’Égypte, la Mauritanie, l’Angleterre, la France, le Portugal, l’Italie, l’Espagne, la Lituanie, le Taiwan, le Singapour, l’Inde, le Japon, la Chine (en distanciel), les États-Unis et l’Australie.

“Visite technique, exploitations agricoles, production de cultures à haute valeur ajoutée sous serres, irrigation localisée avec eau de nappe dans la région de Dakhla” et “Micro-irrigation pour l’agriculture à petite échelle, défis, opportunités et initiatives et transformation numérique pour la gestion de la micro-irrigation” figurent parmi les principaux axes de cette conférence.