Criminalité, répression, drogue…le bilan de la DGSN

Un total de 374.446 procès-verbaux d’infractions au code de la route et de la circulation a été établi en 2023, en augmentation d’environ 1 % par rapport à l’année précédente.

Selon le bilan 2023 de la DGSN, le nombre des Amendes transactionnelles et forfaitaires (ATF) imposées durant l’année en cours a accusé une légère baisse de 8,5%, passant à 1.711.208 infractions.

Par ailleurs, 85.475 accidents physiques de la circulation dans le périmètre urbain ont été enregistrés, en hausse de 7%. Ils ont eu une répercussion directe sur le nombre total des victimes. Le nombre des morts s’est élevé à 993 en 2023, contre 834 morts en 2022, auxquels s’ajoutent 4.413 blessés graves et 111.478 blessés légers.

Baisse des indicateurs de criminalité et hausse des taux de répression

La DGSN a poursuivi, au cours de l’année en cours, la mise en œuvre des dispositions de la stratégie de lutte contre la criminalité pour la période 2022-2026, en mettant l’accent sur le renforcement des structures de lutte contre la délinquance, le développement des laboratoires de la police scientifique et technique et l’intensification de l’utilisation des mécanismes modernes d’enquête pénale.

Cette approche intégrée a permis d’obtenir des résultats importants, illustrés par une baisse de 10% de l’aspect général de la criminalité. Le nombre de cas et d’affaires enregistrés, s’est élevé à 738.748 affaires, permettant d’appréhender et de déférer devant les différents parquets 723.874 personnes.

Les indicateurs de criminalité violente ont connu également une baisse. Les crimes de meurtre et de coups et blessures entraînant la mort, a reculé de 25%, les agressions sexuelles de 4%, les vols de voitures d’environ 19%, les vols qualifiés de 9% et les vols violents de 6%.

Parallèlement, le taux de la répression, soit le taux de résolution des crimes commis, a continué à enregistrer des niveaux record pour la septième année consécutive, se situant à 95% du total des affaires enregistrées et à environ 92% des crimes violents. Ces résultats ont été obtenus grâce principalement au développement des outils d’enquête criminelle et à la dénonciation immédiate par les victimes et témoins des crimes commis et le traitement sérieux des dénonciations calomnieuses et des contenus publiés sur les réseaux sociaux.

Trafic de « L’poufa » asséché

Concernant les affaires de drogue, plus de 99.513 affaires ont été traitées et 130.000 personnes arrêtées, dont 305 étrangers, alors que les saisies du haschich se sont élevées à 81,175 tonnes, en baisse de 17%. Il a également été procédé à la saisie de 1,922 tonne de cocaïne, de 6,88 kg d’héroïne et de 1.223.774 de comprimés d’Ecstasy et d’autres substances psychotropes.

Toujours dans les affaires de drogue, l’année 2023 a été caractérisée par la mise en œuvre d’un plan d’action visant à lutter contre la production et le trafic de la drogue chimique connue sous le nom de « L’poufa ». Ce qui a permis d’assécher le trafic de ces drogues de synthèse et d’arrêter 575 personnes impliquées dans ce trafic, en plus de la saisie de 5,175 kg de cette drogue.