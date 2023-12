Coopération parlementaire : Le Maroc et le Sénégal renforcent leur partenariat

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, et le président de l’Assemblée nationale sénégalaise, Amadou Mame Diop, ont signé, le 20 décembre à Dakar, un protocole pour renforcer la coopération parlementaire entre les deux institutions législatives.

En visite officielle au Sénégal, le président de la Chambre des Représentants marocain est accompagné d’une délégation parlementaire, comprenant notamment Ahmed Touizi, président du Groupe Authenticité et Modernité, Abderrahim Chahid, président du Groupe Socialiste, Chaoui Belassal, président du Groupe Constitutionnel Démocratique et Social, ainsi que Rachid Hamouni, président du Groupe du Progrès et du Socialisme.

Ce protocole a pour objectif de poursuivre la promotion de politiques visant à élaborer des stratégies appropriées sur les meilleures pratiques de faire fonctionner un Parlement et à faire des études et de produire des documents techniques dans divers domaines, comme base d’échanges entre les députés et les hauts fonctionnaires des deux institutions législatives.

Il vise également à organiser des séminaires et des stages au profit des hauts fonctionnaires et à apporter toute assistance technique nécessaire en faveur de l’un ou l’autre Parlement.

A travers cet accord, les deux parties expriment leur engagement à formaliser et à approfondir leurs liens d’amitié et de coopération, notamment par l’échange d’expériences en matière législative, administrative et organisationnelle, le renforcement des contacts entre les parlementaires et les instances des deux Parlements, l’harmonisation des positions sur la scène régionale, continentale et internationale et la défense et la consolidation de la Démocratie et de l’Etat de droit.

Aux termes de ce protocole de coopération, la Chambre des Représentants et l’Assemblée Nationale du Sénégal conviennent, par une concertation permanente, de mettre sur pied un système de réseau destiné à favoriser le partage des expériences législatives, de créer un forum d’échanges pour favoriser un partage des bonnes pratiques Parlementaires, et de créer des cadres de formation continue des hauts fonctionnaires des deux institutions législatives.

Pour concrétiser les objectifs de cette coopération, les deux parties s’engagent à organiser des réunions régulières entre les instances des deux institutions et à intensifier la consultation et l’échange d’expériences sur des questions d’intérêt commun, à partager des connaissances entre les Groupes d’amitié, les Commissions spécialisées, les délégations parlementaires et l’Administration parlementaire, à organiser des visites d’étude réciproques de délégations parlementaires, à partager des informations, des études et des publications sur des questions parlementaires d’intérêt commun, et à organiser également des consultations régulières sur des sujets intéressant leurs citoyens et interpellant les Parties sur leurs territoires respectifs.

A travers cet accord, les deux parties ont convenu également d’instaurer une concertation permanente au niveau de toutes les organisations interparlementaires où elles sont membres et de coordonner leurs positions, à cet effet.