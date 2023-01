Conseil de gouvernement: 4 nouvelles nominations à de hautes fonctions

Ainsi, au niveau du ministère de l’économie et des finances, Aboubakr Himeur a été nommé directeur de la Facilitation, du système d’information et de la stratégie au sein de la Direction générale des impôts, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Au ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, a-t-il ajouté, il a été procédé à la nomination de Abdelali Kaouachi à la tête de l’École nationale de commerce et de gestion (ENCG) d’Oujda, de Driss Driouech en tant que doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Oujda et de Aboubakr Ayad à la tête de l’École nationale des arts et métiers (ENAM) à Meknès.