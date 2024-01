CHU Errachidia : Les études techniques confiées à Omnium Technologique

L’Agence nationale des équipements publics (Direction régionale Sud) a attribué le marché relatif à l’élaboration des études techniques et au suivi des travaux de construction CHU d’Errachidia. Et c’est la société Omnium Technologique Assistance et Etudes SA qui a raflé la mise pour un montant de 24,6 millions de dirhams.

Omnium Technologique, un bureau d’ingénierie pluridisciplinaire marocain, était en lice face à deux concurrents (Novec SA et TPF Pyramid Ingénierie SARL). Il est à noter que ce marché fait suite à celui lancé, en août dernier, relatif au concours architectural du CHU pour un montant de 926 MDH, et qui a été attribué récemment.

Rappelons qu’en juin dernier, le chef du gouvernement avait présidé la cérémonie de signature de conventions pour la création et l’équipement d’un centre hospitalier universitaire à Errachidia, d’une capacité de 500 lits et d’un coût global d’environ 2 milliards de dirhams. Est prévu également l’établissement d’une faculté de médecine et de pharmacie dans la province, pour 445 millions de dirhams.

Le futur CHU sera doté d’un plateau médico-technique, avec un bloc opératoire, un bloc de diagnostic, des services de stérilisation, de réanimation, en plus d’un service des urgences, d’un laboratoire et d’une structure de radiologie et d’hémodialyse. L’établissement sera édifié sur un terrain d’environ 39 hectares, desservi par la route nationale n°13.