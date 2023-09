Chichaoua-Al Haouz-Taroudant : le recensement des édifices endommagés par le séisme se poursuit à grands pas

L’opération de recensement des habitants des bâtisses endommagées par le séisme, qui a frappé plusieurs régions du Royaume, a démarré depuis lundi, dans le cadre de l’activation du programme d’urgence pour le relogement des sinistrés, dont les demeures ont été complètement ou partiellement détruites.

Ce programme qui a fait l’objet d’Instructions Royales, lors de la séance de travail présidée par Sa Majesté le Roi, le 9 septembre 2023, intervient dans le prolongement de la succession des mesures ordonnées par le Souverain, visant à déployer, dans les plus brefs délais, les actions de réhabilitation et de reconstruction au niveau des localités sinistrées.

L’opération, qui s’étalera sur plusieurs jours, consiste en le déploiement de comités ad hoc dans toutes les zones touchées, afin d’effectuer les évaluations nécessaires et veiller à ce que l’aide parvienne aux populations éligibles dans les meilleurs délais.

Chichaoua : les autorités sillonnent les zones sinistrées

A Chichaoua, des équipes composées de représentants des autorités locales, du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, de l’Agence urbaine d’Essaouira, du Laboratoire public d’Essais et d’Etudes ainsi que des représentants de la Gendarmerie royale, ont commencé, dès lundi, à sillonner les zones sinistrées.

Le chef de service des Affaires juridiques de l’Agence urbaine d’Essaouira a déclaré à ce propos: « le comité a renseigné des fiches techniques très documentées sur les logements observés et recensés, ces documents seront transférés aux services concernés pour le relogement des victimes dans le respect de leurs spécificités régionales ». Saïd Oubihi, l’un des bénéficiaires de cette opération, a exprimé, de sa part, sa gratitude envers Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la bienveillance portée aux habitants des zones endommagées ainsi que sa foi en de meilleurs lendemains.

Al Haouz : plus de 11 000 personnes recensées

Les communes et les localités de la province d’Al Haouz, connaissent actuellement le démarrage des opérations de recensement et d’évaluation des dégâts causés par le tremblement de terre qui a frappé la région.

Ces opérations sont dirigées par des comités de recensement des ménages concernés, composés des représentants des autorités locales, de l’agence urbaine de Marrakech, du laboratoire public d’essais et d’études, de la protection civile, de la gendarmerie royale et de la société civile. Ces opérations, qui s’étaleront sur 12 jours, selon des sources proches du dossier, visent à recenser les bâtisses endommagées partiellement ou totalement au niveau de cette province, qui selon les premières statistiques, compte plus de 11.000 personnes touchées.

Les principales attributions de ces comités consistent en :

Le recensement des habitants des bâtisses touchées par le séisme (complètement ou partiellement détruites) ;

Diagnostic des bâtiments endommagés et évaluation des pertes ;

L’élaboration de rapports pour chaque habitation et la communication avec les concernées.

Par ailleurs, la toute première mesure qui s’impose, est le relogement provisoire des personnes sinistrées, et leur mise à l’abri surtout à l’approche de la saison d’hiver qui s’avère très difficile dans ces régions.

En outre, les experts estiment que les dégâts dans ce périmètre sont qualifiés d’énormes, et ont été causés majoritairement par le glissement de terrain et les chutes de pierres, affirmant par contre que le Maroc dispose d’une main-d’œuvre experte qui jouit d’un énorme savoir faire en matière de construction, que ce soit des techniciens, des architectes, des bureaux d’études ou encore des Maalmiyen spécialisés dans la construction traditionnelle.

Ces ressources seront tous mobilisées pour répondre à cet appel à l’action urgente et misent sur une reconstruction durable, écologique et sécurisée, en application des Hautes Instructions Royales. Une reconstruction en totale adéquation avec les spécificités culturelle, historique et traditionnelle, tout en respectant la réglementation parasismique en vigueur.

Taroudannt : L’opération de recensement se poursuit à grands pas

L”opération de recensement des logements totalement ou partiellement effondrés par le séisme a été lancée, lundi, au niveau de la province de Taroudannt.

Une source du Conseil communal de la province chargé de l’Habitat a confirmé le déplacement de six commissions, en coordination avec le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de l’Habitat et l’Agence Urbaine de Taroudannt, en vue de recenser les bâtisses endommagées, constater les dégâts et évaluer les besoins dans les communes et les localités qui ont subi le plus de dégâts suite au séisme à savoir : Tizi N’Test, Tafingoult, Tigouga, Talkounjt, Ounayen et Sidi Ouaziz.

Les commissions précitées ont soumis leurs rapports concernant les habitations menaçant ruine qui constituent un danger pour les gens qui y logent. A cet égard, le Conseil communal de Taroudannt a averti les citoyens concernés par près de 85 décisions de démolition de bâtiments menaçant ruine jusqu’à cette date.

Par ailleurs, il sera procédé à la mobilisation d’autres commissions mixtes afin de couvrir le reste des communes relevant de la province, dont le bilan des dégâts compte 35 communes affectées, 522 douars, ainsi que 5497 familles avec plus de 24805 personnes sinistrées.