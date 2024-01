Chefchaouen: 186 MDH pour la réhabilitation du parc de Bouhachem

Une enveloppe budgétaire d’environ 186,4 millions de dirhams (MDH) a été allouée à la réhabilitation du parc touristique de Bouhachem, situé dans les provinces de Tétouan, Chefchaouen et Larache.

Approuvée par le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima lors de sa dernière session ordinaire de l’année 2023, ce projet porte sur la création de circuits touristiques, la mise en place d’un centre de surveillance, des espaces de divertissement et de loisirs, un espace de jeux pour enfants, une colonie de vacances et un parking. Il est prévu également la construction d’un centre d’accueil, de kiosques, des commerces, d’un espace de vente de produits locaux et des installations sanitaires, en plus de l’aménagement et le raccordement de cet espace aux réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement liquide.

Ratifié par les conseils des provinces concernées, les communes territoriales de Bni Laith, El Oued, Tazrout, Tanaqoub, Laghdir, Derdara, le Fonds de développement rural et les groupements d’intérêt économique, l’accord de financement vise notamment à soutenir les investissements dans ces provinces, promouvoir la compétitivité touristique et à créer des opportunités d’emploi, afin, in fine, d’améliorer les conditions économiques, sociales et environnementales de la population concernée.

A noter que cette convention s’inscrit dans le cadre de l’importance accordée par le Royaume aux parcs naturels comme l’une des composantes fondamentales de toute stratégie de développement des territoires, et l’un des piliers essentiels de l’attractivité territoriale dans les domaines du tourisme et de la création de richesse.