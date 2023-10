Chambre des représentants : Les violences faites aux femmes en débat

Initiée en partenariat avec l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), cette rencontre se veut l’occasion de présenter et de discuter de divers points de vue, perceptions et approches concernant l’état de mise en application de ce texte législatif, de déterminer les problématiques juridiques, réglementaires et pratiques ayant trait à sa mise en application, ainsi que d’identifier les approches, les mécanismes et les moyens possibles et appropriés permettant de les surmonter, a souligné la Chambre des représentants dans un communiqué.

Cette rencontre sera marquée par la participation de représentants des différentes composantes politiques de la Chambre, des départements ministériels et des institutions constitutionnelles directement concernés par l’application de la loi, des partenaires internationaux, des professeurs et des experts, des représentants des sections féminines des partis politiques représentés à la Chambre des représentants et des représentants de la société civile.

Cet évènement vise à enrichir le débat public qui accompagne le processus d’évaluation de la loi susmentionnée, étant la mission que le bureau de la Chambre a confiée à un groupe de travail thématique composé de représentants des différents groupes et groupement parlementaires.