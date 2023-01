Casablanca : Une voiture abandonnée alerte les services de police, pas de substance suspecte

Une voiture abandonnée sur la voie publique à Casablanca a provoqué, vendredi, une alerte des services de police de la capitale économique, qui se sont assurés plus tard qu’elle ne constitue aucun danger et ne contient aucune substance suspecte.

Les services de la préfecture de police de Casablanca ont indiqué avoir mis en pratique les dispositions du protocole de sécurité de traitement des matières suspectes, après avoir constaté la présence dudit véhicule abandonné, dans des circonstances suspectes, par son propriétaire au niveau de la rue Jaber Ben Hayane.

Suite à une vérification minutieuse effectuée par les services de la brigade cynophile, et à l’aide d’équipements de détection des explosifs, il s’est avéré que la voiture ne contenait aucune substance suspecte et ne présentait aucun danger pour la sécurité des personnes et des biens.

L’enquête a permis d’identifier le propriétaire du véhicule, et de procéder à son interpellation dans son domicile familial, a indiqué la préfecture de police, ajoutant que selon les premiers éléments de l’enquête et les informations recueillies auprès de sa famille, l’intéressé fait l’objet d’un traitement médical pour des troubles mentaux.