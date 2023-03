Casablanca : La Reine Máxima des Pays-Bas participe à une table ronde sur l’inclusion financière

Organisée ce mardi par AXA Assurance Maroc, la table ronde a réuni des dirigeants du secteur de la finance, des solutions de paiement, de la fintech et du retail.

Meryem Chami, directrice générale d’AXA Assurance Maroc et CIMA, a reçu mardi 21 mars, la Reine Máxima des Pays-Bas en sa qualité de Mandataire spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la promotion des services financiers accessibles à tous qui favorisent le développement (UNSGSA). La reine a été accompagnée d’une délégation des Nations unies et de Jeroen Roodenburg, ambassadeur des Pays-Bas au Maroc.

A cette occasion, AXA a organisé une table ronde sous le thème de l’inclusion financière avec un parterre de dirigeants marocains d’entreprises partenaires opérant dans la finance, les solutions de paiement, la fintech et le retail.

Cette table ronde a été l’occasion, pour la première fois en présence de l’UNSGSA, de réunir différents acteurs du secteur privé marocain afin d’échanger sur la situation de l’inclusion financière et économique au Maroc, des initiatives et des mécanismes existants ainsi que des enjeux de son développement, notamment à travers des canaux de distribution disruptifs et la facilitation apportée par la technologie.

Pour rappel, la reine des Pays-Bas a atterri, lundi, à l’aéroport Mohammed V de Casablanca pour une visite de travail de quatre jours au Maroc, au nom de l’ONU. Ce déplacement, prévu du 20 au 23 mars 2023, a pour objectif de promouvoir une plus grande avancée des progrès accomplis ces dernières années par le Maroc dans le domaine de l’inclusion financière.