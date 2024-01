Casablanca Iskane : Un programme de relogement de 7.500 ménages à Nouaceur

La société de développement local Casablanca Iskanes & Equipements, a lancé un appel d’offres portant sur le relogement de 7500 bidonvillois dans la province de Nouaceur, pour un coût estimé de 5,5 MDH. L’objectif est de permettre un accompagnement social des ménages concernés par ce programme.

Le prestataire sélectionné devra alors mener les opérations d’accompagnement social et de suivi administratif des personnes concernées par le programme, durant toute la période du projet. Il devra ainsi, conduire les campagnes d’information et de sensibilisation, et ce, conformément aux données issues du recensement effectué en 2021 et mettre en place une équipe dédiée à participer à l’intégralité des commissions chargées d’examiner les dossiers des ménages bidonvillois. Notons que cette équipe devra aussi être présente lors de toutes les séances de tirage au sort.

Sa mission consiste également à accompagner les ménages dans la constitution du dossier administratif requis, à établir le planning de démolition des baraques occupées par les ménages bidonvillois et à assister les bénéficiaires pour leur déménagement dans les meilleurs délais, tout en respectant le planning de démolition. Il s’agit aussi de constituer une équipe chargée de suivre régulièrement la signature des compromis de vente et du contrat de vente définitif chez les notaires désignés par les promoteurs, en effectuant des relances de manière hebdomadaire.

Cette opération de relogement devra s’étaler sur une période de quatre années.