Casablanca-Anfa : Lancement d’une vaste opération de recensement des bâtiments menaçant ruine

Un appel d’offres relatif au recensement et à l’expertise des bâtiments menaçant ruine au niveau de la préfecture d’arrondissements de Casa-Anfa a été lancé récemment, à l’initiative de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine.

Concrètement, cette opération va permettre de recenser et d’expertiser un parc de 5.000 bâtiments menaçant ruine. L’objectif est d’établir des données quantitatives et qualitatives précises et exhaustives relatives à l’état du parc bâti, à travers la réalisation d’un diagnostic technique afin de définir les interventions nécessaires permettant la cessation du danger qu’ils représentent. Il s’agit également de la collecte des données multisectorielles (socio-économiques, foncières, architecturales, etc.), ainsi que l’intégration des bâtiments recensés dans un système d’information géographique (SIG), et l’identification des actions prioritaires à mener.

Le montant de ce marché est estimé à plus de 17 millions de dirhams. La durée globale pour son exécution est de neuf mois.

Après l’opération de recensement et d’expertise, les bâtiments seront classés en trois catégories : les bâtiments à démolir totalement, les bâtiments à démolir partiellement et les bâtiments à conforter. Dans ce dernier cas, sont concernés notamment les bâtiments dont la conservation est nécessaire (bâtiment patrimonial, historique, etc.) ou dont la conservation est techniquement et économiquement intéressante par le biais de renforcement structurel.

À noter que des opérations similaires ont été lancées dans plusieurs villes et provinces du Royaume, notamment à Demnate et Bejaad, à Taroudant, Chefchaouen, Ouazzane, ou encore dans la préfecture d’arrondissements d’Al Fida-Mers Sultan à Casablanca. L’enveloppe allouée à l’ensemble de ces projets dépasse les 60 millions de dirhams.