BM/FMI : les préparatifs des assemblées annuelles au centre d’entretiens à Rabat

Les préparatifs des assemblées annuelles du groupe de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI) ont été au centre d’entretiens, jeudi à Rabat, entre la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah et une délégation de haut niveau conduite par la secrétaire générale de la BM, Mercy Tembon, et le secrétaire général du FMI, Ceda Ogada.