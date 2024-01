Béni Mellal : Des mesures pour rationaliser l’utilisation de l’eau

Dans le cadre des efforts et de la mobilisation continue des acteurs pour faire face à la pénurie d’eau, le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, a averti sur la situation actuelle préoccupante en raison de la raréfaction des précipitations et des années successives de sécheresse, déplorant la situation critique des barrages de la région dont le taux de remplissage affiche des niveaux très bas.

Il a évoqué la circulaire du ministre de l’Intérieur adressée aux Walis et gouverneurs en date du 26 décembre 2023, comprenant, plusieurs mesures pour faire face à la pénurie d’eau, dont, la tenue de réunions périodiques au début de chaque mois avec les opérateurs de distribution d’eau afin d’élaborer une cartographie de consommation d’eau par quartier en vue de ressortir les plus aquavores en se basant sur la moyenne quotidienne de consommation d’eau par habitant.

Il s’agit également de la prise de mesures pour lutter contre le gaspillage des ressources en eau à travers l’entretien continu des canaux appartenant aux réseaux de production et de distribution d’eau potable ainsi que la répression des cas de fraude aux contrevenants aux règles d’exploitation d’eau encadrées par les lois, ainsi que l’Interdiction totale d’exploiter l’eau aux fins d’arrosage des espaces verts et des jardins publics, du nettoyage des voies et des espaces publics, du remplissage des piscines publiques et privées plus d’une fois par an et pour les cultures aquavores.

A l’issue de cette rencontre, El Hebil a appelé l’ensemble des départements concernés à redoubler d’efforts pour accélérer le rythme de réalisation des projets prévus dans le cadre du Programme National pour l’Approvisionnement en Eau Potable et l’Irrigation 2020-2027 et à accélérer la réalisation des projets visant à renforcer et à sécuriser l’approvisionnement en eau potable dans le monde rural, en plus d’achever les projets visant le traitement des eaux usées, et l’intensification des efforts pour conserver l’eau et améliorer la productivité en cette denrée vitale.