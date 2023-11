Baitas : le gouvernement n’a pas rompu le dialogue avec les enseignants

Soulignant que le gouvernement appliquera les dispositions légales relatives aux retenues sur les salaires des enseignants grévistes, Baitas a précisé, en réponse aux questions des journalistes lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, que cette mesure est une disposition légale et que le gouvernement «ne peut pas aller à l’encontre de la loi».

L’Exécutif «reste attaché au partenariat avec les enseignants, fondé sur un niveau élevé de responsabilité afin de forger et de reconstruire la confiance mutuelle», a-t-il relevé, ajoutant que la réforme du système éducatif nécessite une collaboration réelle avec les membres du corps enseignant.

Évoquant la réunion tenue par le chef du gouvernement avec les syndicats sur ce sujet, le ministre délégué a souligné que le communiqué publié à l’issue de cette réunion «a été clair» concernant la volonté de collaborer étroitement dans le cadre d’un dialogue ouvert, en prenant en compte les acquis des enseignants et l’intérêt de l’élève.

La réforme du secteur de l’éducation passe par le dialogue, a indiqué Baitas, insistant sur l’urgence d’assurer la reprise des cours pour garantir l’égalité des chances pour l’ensemble des enfants marocains et soulignant la nécessité «d’une démarche concertée et rapide pour aborder les différentes problématiques et dissiper les appréhensions exprimées par les enseignants de manière sereine, transparente et raisonnable».