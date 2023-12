Baitas : La plateforme d’aide sociale directe fonctionne «normalement»

Opérationnelle depuis le 2 décembre dernier, le portail électronique www.asd.ma qui permet d’introduire une demande en ligne, pour bénéficier d’une aide sociale directe, tourne à plein régime. Selon Mustapha Baitas, qui s’exprimait ce jeudi en conférence de presse, le portail électronique connait une «affluence notable», notant qu’un nombre important de demandes a d’ores et déjà été enregistré.

Le porte-parole du gouvernement a assuré par ailleurs, en réponse à une question sur le déroulement des inscriptions et sur de supposées dysfonctionnements, que la plateforme fonctionne «normalement» et de manière fluide.

Baitas a également souligné que les inscrits répondant aux critères d’éligibilité, vont être contactés prochainement par le bais d’un message SMS.

Pour rappel, en application des orientations royales en vue de la mise en œuvre du programme d’aide sociale directe avant fin 2023, le gouvernement a lancé à partir du 2 décembre, via le portail électronique www.asd.ma, l’opération d’enregistrement des personnes souhaitant bénéficier de ce programme royal.

Ce portail permet aux personnes désirant bénéficier du programme d’aide sociale directe de déposer leurs demandes, après l’enregistrement au Registre national de la population (RNP) et au Registre social unifié (RSU).

Après le traitement de la demande, le ménage reçoit une réponse dans un délai ne dépassant pas 30 jours, sachant que le montant de l’aide sera versé à la fin de chaque mois, dans le cas où toutes les conditions sont remplies, et ce conformément à la loi 58.23 relative au système d’aide sociale directe.

Le programme d’aide sociale directe aux ménages bénéficiera aux catégories sociales dans le besoin ainsi qu’aux enfants en âge de scolarité, aux enfants en situation de handicap, aux nouveau-nés, ainsi qu’aux familles en situation de précarité sans enfants en âge de scolarisation, en particulier celles ayant des personnes âgées à charge.

Le montant minimum d’aide pour chaque famille, quelque qu’en soit la composition, s’élève à 500 dirhams et peut atteindre plus de 1.000 dirhams mensuellement, en prenant en considération la composition de chaque famille, et particulièrement le nombre d’enfants.

Le versement des premières aides est prévu à partir de fin décembre 2023.