AtlantaSanad devient l’assureur officiel du football marocain

AtlantaSanad Assurance a signé une convention de partenariat avec la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et devient l’assureur officiel du foot national.

Ce partenariat inédit vient couronner des années de collaboration entre les deux entités. En plus d’une contribution financière, AtlantaSanad met toute son expertise pour accompagner le développement entrepris par la FRMF au profit du rayonnement du football national.

Ce partenariat vient également renforcer l’engagement historique de la compagnie en faveur du football marocain, après avoir soutenu, durant plusieurs saisons, différents clubs nationaux.

«Nous sommes fiers d’être au premier plan pour supporter nos différentes équipes nationales, hommes et femmes, jeunes et confirmés, et participer ainsi au développement du football marocain qui devient une source importante du soft power du Royaume», a déclaré Jalal Benchekroun, directeur général d’AtlantaSanad Assurance.

AtlantaSanad croit fortement au potentiel du football marocain ainsi qu’à sa capacité à contribuer à la croissance de notre pays et à renforcer son image à l’échelle internationale. C’est pour cette raison que la compagnie ambitionne d’intensifier son investissement au profit de ce secteur à horizon 2030. En devenant l’assureur officiel du football national, en partenariat avec la FRMF, AtlantaSanad confirme encore une fois son engagement sociétal et sa volonté d’accompagner l’essor durable du Royaume.